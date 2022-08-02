Жаркую погоду прогнозируют в Томской области в августе

Высокую температуру воздуха прогнозируют в Томской области в первые три недели августа. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на начальника отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлану Рюхтину.

По данным синоптиков, дневные температуры будут составлять +20…+28 градусов, временами до +30 градусов. По ночам ожидается +13…+18 градусов. В регионе вероятны кратковременные дожди. Среднемесячная температура воздуха в Томской области составит +15…+19 градусов, что превышает норму на один градус.

В конце второй декады августа ожидается понижение ночной температуры до +7…+12 градусов. В третьей декаде месяца вероятны колебания температуры воздуха. По ночам ожидается от +4 до +15 градусов, в дневные часы — от +15 до +27 градусов.

Ранее аномально жаркий август спрогнозировали для Брянской области. К 4 августа температура поднимется до +28…+32 градусов.