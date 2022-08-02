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Следующее из Одессы судно с зерном успешно прошло «зерновой коридор»

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Фото: REUTERS/Serhii Smolientsev
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Судно Razoni («Разони»), которое 1 августа покинуло порт Одессы, успешно прошло «зерновой коридор» и направляется в ливанский порт Триполи. Об этом 2 августа сообщило издание Ukrainian Shipping Magazine.

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По данным портала, ночью Razoni находился у второй согласованной «безопасной зоны», недалеко от румынской Сулины. Также отмечается, что в одесских портах своей очереди ждут еще 16 судов.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выход первого судна с зерном из украинского порта позволил протестировать механизмы, согласованные на переговорах в Стамбуле, и это, безусловно, позитивное событие.

Тогда же министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что украинские власти намерены в течение примерно двух недель вывозить из своих портов не более трех судов с зерном в день.

Первое судно с зерном покинуло порт Одессы в понедельник утром. В начале августа конвой из 16 кораблей достигнет территориальных вод Турции, после чего груз отправится в Сомали. Движение кораблей с момента отправления будут отслеживать с помощью БПЛА и спутников представители стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ).

До этого, 22 июля, в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. Москва в свою очередь подчеркивала, что не препятствует вывозу украинского зерна.

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