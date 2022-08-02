Захарова заявила о несущем миру дестабилизацию Вашингтоне

США дестабилизируют ситуацию в мире. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о приостановке Китаем импорта ряда продовольственных товаров из Тайваня, прозвучавшую на фоне возможного визита на остров председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

«Вашингтон несет миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных», — написала она в своем Telegram-канале.

О том, что в Китае запретили продажу продуктов питания более 100 брендов из Тайваня, чтобы усилить экономическое давление на остров перед вероятным визитом Пелоси, ранее в этот день сообщило агентство Bloomberg. Речь, в частности, идет о морепродуктах, чае и меде.

В то же время сообщалось, что в аэропорт Таоюань в Тайбэе пришло сообщение с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах с целью срыва визита на Тайвань представительницы США, хотя она должна прилететь в другой аэропорт.

Прибытие Пелоси ожидается в аэропорт Сушань в Тайбэе около 22:30 по местному времени (17:30 мск). А в среду, 3 августа, она должна посетить законодательный юань (парламент Тайваня) и встретиться с руководством острова, включая президента самопровозглашенного государства Цай Инвэнь. После этого около полудня она покинет Тайвань.

При этом постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси на остров. Он отметил, что это подорвет отношения между КНР и США. Тайвань, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно острова представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

На Тайване проходят митинги против визита на остров спикера палаты представителей конгресса США. Протестующие держат в руках плакаты с лозунгами в поддержку единства Китая.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.