Усадьбе «Архангельское» в Подмосковье присвоен статус музея-заповедника

Дворцово-парковый ансамбль «Архангельское» в Подмосковье стал музеем-заповедником. Об этом пресс-служба Министерства культуры России сообщила во вторник, 2 августа.

«Все предпосылки для перевода уникального историко-архитектурного паркового ансамбля эпохи классицизма XVIII–первой трети XIX века с элементами более поздних периодов в музей-заповедник появились еще три года назад — в 2019 году, когда музею-усадьбе исполнилось 100 лет», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в ведении музеев-заповедников находятся не только ценные предметы и коллекции, но также архитектурные объекты и окружающая их территория, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 20 июля, в Ростовской области завершили реставрацию дворца Алфераки, построенного в XIX веке. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. В нем располагается музей — филиал Таганрогского литературного и историко-архитектурного музея-заповедника.