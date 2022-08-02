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Магазины H&M начали открываться в Москве

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Фото: соцсети
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Магазины торговой марки H&M 2 августа начали открываться в Москве.

По данным «Известий», одежду бренда можно купить в торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис». Предположительно, товара должно хватить на 50 недель работы.

Изначально предполагалось, что магазины шведской компании в российской столице заработают с 1 августа. В ожидании открытия у входа в точку бренда в «Авиапарке» собрались люди. Однако в течение дня было принято решение перенести открытие во избежание ажиотажа.

Как сообщили «Известиям» в «Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан», в регионах РФ распродажа товаров шведской компании начнется после 20 августа.

Об уходе из России H&M объявила 18 июля. Позднее в том же месяце Минпромторг РФ сообщил о продаже бизнеса H&M в России. 23 июня «Известия» писали, что Inditex и H&M не работали в России по франшизе в отличие от Mango, которая передает собственные точки партнерам-франчайзи.

H&M управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и другими. В России работало более 150 точек продаж магазина, и это седьмой показатель по числу открытых магазинов компании в мире.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции в Донбассе.

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