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Врач предупредил об опасности остановки дыхания из-за купания в фонтане в жару

Врач Тяжельников предупредил об опасности остановки дыхания из-за купание в фонтане в жару
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Купаться в фонтане в жаркую погоду особенно небезопасно, поскольку резкий перепад температур может спровоцировать спазм сосудов и даже остановку дыхания. Об этом главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников сообщил в День ВДВ во вторник, 2 августа.

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«Кроме того, человек может простудиться, есть риск спазма сосудов или скачка артериального давления. От этого можно потерять сознание, что особенно опасно в воде. Также при резком охлаждении в воде наступает рефлекторное сокращение мышц, что может повлечь за собой судороги и остановку дыхания», — сказал эксперт агентству городских новостей «Москва».

Также врач добавил, что при употреблении алкоголя риски для купающихся возрастают.

«Во-первых, еще больше увеличивается температура тела и поднимается давление. Во-вторых, снижается концентрация внимания и нарушается координация», — отметил Тяжельников.

Он подчеркнул, что фонтаны — это инженерные сооружения, которые не приспособлены для купания. В чашах фонтанов могут располагаться трубы и выводы, о которые можно травмироваться. Поэтому купание в фонтанах следует исключить в любую погоду, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в этот день синоптики рассказали, что 2 августа в столице ожидается погода с переменной облачностью и без осадков.

Днем в Москве воздух прогреется до +26…+28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14...+16 градусов. Ветер будет иметь юго-восточное направление и скорость 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 749–750 мм ртутного столба, пишет REGNUM.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ, сообщает телеканал «360».

По его словам, воинам «выпала высокая честь служить в легендарной «крылатой пехоте», принадлежать к этой сплоченной, непобедимой когорте». Путин отметил, что десантники всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту Отечества.

Министр обороны Сергей Шойгу также поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Глава российского оборонного ведомства отметил, что «крылатая пехота» была и остается гарантом безопасности нашей Родины, сообщает телеканал «Звезда». Он напомнил, что гвардейцы-десантники всегда выполняли служебный долг, демонстрировали высочайший профессионализм, стойкость и мужество, в том числе в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

В 2022 году Воздушно-десантные войска отмечают 92-й день рождения. По этому случаю в Москве запланирована праздничная программа. Ожидается выступление роты почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова и Сводного военного оркестра ВДВ.

Кроме того, в городе будет организовано торжественное прохождение парадных расчетов ВДВ, военно-патриотических клубов десантной направленности, ВВПОД «Юнармия». Далее состоится праздничный концерт под названием «За Россию, за мою!», в котором в числе прочих примет участие Ансамбль песни и пляски ВДВ.

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