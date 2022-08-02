Белый дом не считает серьезными условия России по обмену заключенными

Вашингтон получил от Москвы встречное предложение по поводу обмена заключенными, но не считает его серьезным. Об этом 1 августа заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«[Нам] было сделано контрпредложение, которое мы не считаем серьезным контрпредложением. Очевидно, что я не буду отсюда вести переговоры. Я не буду вдаваться ни в какие конкретные детали», — сообщила она на брифинге.

По словам представителя Белого дома, США заинтересованы в «добросовестном» диалоге с Россией с целью как можно скорее освободить обвиняемую в контрабанде наркотиков Бриттни Грайнер и отбывающего многолетний срок за шпионаж Пола Уилана.

29 июля телеканал CNN сообщил со ссылкой на некие осведомленные источники, что российская сторона запросила у США добавить к обвиненному в торговле оружием, удерживаемому на территории страны Виктору Буту в список на обмен еще одного гражданина.

Об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки стало известно 27 июля.

Как сообщил «Известиям» высокопоставленный осведомленный источник, РФ не считает равнозначным обмен американца Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, поскольку статья Уилана — шпионаж — не предполагает обмена на гражданского.

Ранее, 15 июня, Мосгорсуд вынес приговор гражданину США Полу Уилану. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против РФ. Следствие в отношении Уилана окончательно завершилось в феврале 2020 года. Позже Мосгорсуд два раза переносил судебный процесс.

Двукратная олимпийской чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. 7 июля прокуратура представила доказательства по делу спортсменки, которая полностью признала свою вину.