Церемония закрытия ArtMasters Junior-2022

29 июля в АРТ.Технограде состоялась торжественная церемония награждения ArtMasters Junior-2022 среди возрастной категории «Юниоры» (14-17 лет). В каждой из 10 компетенций были объявлены имена победителей, занявших первое, второе и третье места, а также победители командных соревнований в направления «Музыкальный клип» и «Анимационный фильм».

«Участники прошли большой отбор. В этом году было подано более 4000 тысяч заявок и только 100 человек дошли до финала. Ребята познакомились и создали сообщество, которое позволит потом вместе реализовывать проекты и создавать творческий продукт. Находить своего зрителя, свою аудиторию, быть успешными, вовлекать в свои команды специалистов из других компетенций, которые нужны нам для любого творческого начинания», — подчеркнул начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

Обладателями первых мест стали ArtMasters Junior в этом году стали: в компетенции «Клипмейкер» — Егор Жуйков (Сургут), «Звукорежиссер кино и медиа» — Ольга Цыпкина (Москва), «Видеомонтажер» — Сергей Медведев (Таганрог), «Композитор популярной музыки» — Анна Якубук (Москва), «Видеооператор» — Артем Селиверстов (Стерлитамак), «Сценарист» — Дарья Баранова (Архангельск), «Художник-аниматор» — Диана Клапнева (Санкт-Петербург), «3D-дизайнер» — Ильнар Ахметов (Пятигорск), «Веб-дизайнер» — Елизавета Скрынник (Краснодар), «Геймдизайнер» — Олеся Лаухина (Москва). Вторые места по компетенциям были распределены так: «Клипмейкер» — Алика Авдеева (Самара), «Звукорежиссер кино и медиа» — Никита Горьков (Санкт-Петербург), «Видеомонтажер» — Никита Шестернин (Санкт-Петербург), «Композитор популярной музыки» — Никита Киселев (Ленинградская область, Сланцы), «Видеооператор» — Даниил Парыгин (Красноярск), «Сценарист» — Юрий Колобанов (Самарская обл, Тольятти), «Художник-аниматор» – Альбина Крючкова (Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре), «3D-дизайнер» — Юлия Михеева (Санкт-Петербург), «Веб-дизайнер» — Кирилл Мещеряков (Москва), «Геймдизайнер» — Наталья Бедарева (Горно-Алтайск). Третье место заняли в компетенциях: «Клипмейкер» — Мария Елфимова (Воронеж), «Звукорежиссер кино и медиа» — Игнат Челноков (Пенза), «Видеомонтажер» — Булат Ахметзянов (Набережные Челны), «Композитор популярной музыки» – Елисей Анищенков (Москва), «Видеооператор» — Максим Суворов (Киров), «Сценарист» — Виктор Маршалик (Красноярск), «Художник-аниматор» – Леонид Антонов (Москва), «3D-дизайнер» — Никита Максимов (Алтайский край, Бийск), «Веб-дизайнер» — Никита Обожин (Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нефтеюганск), «Геймдизайнер» — Тимур Фархутдинов (Владимир).

«Синергия чемпионата в том, что ребята — здесь и сейчас –объединяются и выдают максимальный результат. Мы стали свидетелями как на одной площадке собрался золотой резерв креативной индустрии нашей страны. Здесь нет победивших или проигравших», — отметил руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

Кроме почетных грамот, кубков и медалей победители финала в качестве призов получили целевые денежные сертификаты на приобретение профессионального оборудования, создание собственного проекта или оплаты обучения: первое место — 250 тыс. рублей, второе — 150 тыс. рублей и третье — 75 тыс. рублей, а также ценные призы в рамках партнерской программы проекта. Генеральным партнером Чемпионата ArtMasters в этом году стал Тинькофф Банк.

Обладателями путевок на специальную творческую смену в международном детском центре «Артек» стали 50 финалистов категории «Юниоры» в возрасте от 14 до 17 лет.

Ведущими мероприятия выступили главный продюсер категории «Юниоры» Иоанн Клиндухов и телеведущая, актриса, певица, ведущая проекта «Голос. Дети» Анастасия Чеважевская. В лайн-ап церемонии вошли музыкальные номера группы «Против правил», певца Ивана Чебанова и артистов Музыкального образовательного форума Леонида Агутина.