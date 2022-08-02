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Помощник Медведева заявил о взломе его страницы во «ВКонтакте»

Помощник зампреда Совбеза Осипов: страницу Медведева во «ВКонтакте» взломали
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Страницу зампреда Совета безопасности Дмитрий Медведева «ВКонтакте» взломали, сообщил его помощник Олег Осипов журналистам во вторник, 2 августа.

Последней записью, как отметил помощник, стала публикация про Военно-морской флот России. Пост, вышедший после, был написан не Медведевым.

Администрация «ВКонтакте» разберется с этим инцидентом.

Накануне вечером в понедельник, 1 августа, на личной странице Дмитрия Медведева был опубликован пост, связанный с геополитикой, но потом его удалили.

«Последний пост в «ВК», который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация «ВК» и те, кому положено», — предупредил Осипов.

Новость дополняется.

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