Инициатива правительства Испании, которое для того, чтобы сэкономить электроэнергию, решило отказаться от освещения общественных зданий и выключить подсветку витрин в ночное время, спугнет туристов. Такого мнения придерживается глава кабмина автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, отказавшаяся следовать решению властей страны.

«Со стороны сообщества Мадрид мера не будет применяться. Мадрид не потухнет. Это создает ненадежность и пугает туризм и потребление», — отметила она в Twitter 2 августа.

По словам Аюсо, данная инициатива также «порождает мрак, нищету и печаль» в столице Испании.

Накануне власти страны представили план по энергосбережению и сокращению потребления газа на 7%. Меры также предусматривают установление температурного лимита для отопления и кондиционирования в общественных заведениях.

29 июля премьер-министр Испании Педро Санчес призвал чиновников страны отказаться от ношения галстуков для экономии электроэнергии. При этом политик не уточнил связи между отказом от аксессуара и экономией электричества, но предполагается, что смысл предложения сводится к сокращению использования кондиционера.

26 июля министры энергетики Евросоюза (ЕС) на чрезвычайном саммите в Брюсселе, написали журналисты европейского бюро американской Politicо, достигли соглашения о том, что «всего шесть дней назад было отвергнуто как немыслимое», — обязательном нормировании газопотребления в условиях зимнего дефицита поставок и при отсутствии расчетов и данных о газопотреблении.

4 июля министр обороны Испании Маргарита Роблес призвала готовиться к тяжелой зиме из-за проблем с поставками газа из России. Она отметила, что данный сценарий стал возможным из-за политики Запада, направленной против РФ.