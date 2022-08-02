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В Мадриде сочли меры властей по экономии энергии отпугивающими туристов

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Фото: REUTERS/Isabel Infantes
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Инициатива правительства Испании, которое для того, чтобы сэкономить электроэнергию, решило отказаться от освещения общественных зданий и выключить подсветку витрин в ночное время, спугнет туристов. Такого мнения придерживается глава кабмина автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, отказавшаяся следовать решению властей страны.

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«Со стороны сообщества Мадрид мера не будет применяться. Мадрид не потухнет. Это создает ненадежность и пугает туризм и потребление», — отметила она в Twitter 2 августа.

По словам Аюсо, данная инициатива также «порождает мрак, нищету и печаль» в столице Испании.

Накануне власти страны представили план по энергосбережению и сокращению потребления газа на 7%. Меры также предусматривают установление температурного лимита для отопления и кондиционирования в общественных заведениях.

29 июля премьер-министр Испании Педро Санчес призвал чиновников страны отказаться от ношения галстуков для экономии электроэнергии. При этом политик не уточнил связи между отказом от аксессуара и экономией электричества, но предполагается, что смысл предложения сводится к сокращению использования кондиционера.

26 июля министры энергетики Евросоюза (ЕС) на чрезвычайном саммите в Брюсселе, написали журналисты европейского бюро американской Politicо, достигли соглашения о том, что «всего шесть дней назад было отвергнуто как немыслимое», — обязательном нормировании газопотребления в условиях зимнего дефицита поставок и при отсутствии расчетов и данных о газопотреблении.

4 июля министр обороны Испании Маргарита Роблес призвала готовиться к тяжелой зиме из-за проблем с поставками газа из России. Она отметила, что данный сценарий стал возможным из-за политики Запада, направленной против РФ.

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