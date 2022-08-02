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Официальный сайт Renault в России прекратил свою работу

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Фото: РИА Новости
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Официальный сайт марки Renault в РФ прекратил свою работу. Об этом сообщил портал Lada ru.

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Набирая старый адрес французской марки, пользователи попадают на страницу с заголовком «Регистрация клиентов Renault». Новый раздел появился на официальном сайте Lada ru.

АвтоВАЗ предлагает бывшим клиентам Renault пройти регистрацию, для чего нужны паспортные данные владельца. Согласно договору между Renault и компанией «АвтоВАЗ», последняя обязуется заниматься обслуживанием проданных на территории РФ автомобилей французской марки и поставками запчастей к ним.

Поставка запчастей для послепродажного обслуживания автомобилей Renault будет осуществляется силами компании «АвтоВАЗ» и его дистрибьютора «Лада-Имидж».

Ресурс отмечает, что в отношениях с потребителями АвтоВАЗ выступает от своего имени и не является уполномоченной «Рено-Россия» (в настоящее время — АО МАЗ «Москвич») организацией по смыслу Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей».

1 августа правительство Москвы подписало с КамАЗом соглашение о сотрудничестве в развитии московского автомобильного завода «Москвич», в рамках которого сторонами будет выделено в общей сумме 5 млрд рублей.

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