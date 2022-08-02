В Тайване пройдут артиллерийские учения

Вооруженные силы (ВС) Тайваня 9 и 11 августа организуют артиллерийские учения с боевой стрельбой в округе Пиндун на юге острова в рамках продолжения ежегодных учений «Ханьгуан», которые закончились на прошлой неделе. Об этом во вторник, 2 августа, рассказали в Центральном информационном агентстве Тайваня, сославшись на источник.

Артиллерийские учения пройдут для того, чтобы укрепить боеготовность и огневую мощь ВС, подчеркивает источник. Отмечается, что самоходные гаубицы M109 и M110 также будут задействованы.

Кроме того, как заявил источник, 5 сентября состоятся еще одни учения в округе Пиндун. В них уже примут участие командование армейской авиации и сил спецназа и саперы тайваньских общевойсковых батальонов.

Ранее в этот день стало известно о том, что постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами.

Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

Японская газета Nikkei Asia написала в понедельник, 1 августа, что США направят авианосцы и самолеты ближе к Тайваню перед возможным визитом Нэнси Пелоси на остров.

До этого, 19 июля, о возможном визите Пелоси на Тайвань сообщила газета Financial Times. Издание написало, что политик намерена посетить остров для демонстрации поддержки Тайваню, находящемуся под растущим влиянием Пекина.