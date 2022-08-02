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РИА Новости: среди сотрудников СБУ произошел раскол

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В Службе безопасности Украины (СБУ) наблюдается раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Россией территорий и теми, кто обвиняет коллег в утрате секретных архивов и переходе подчиненных на сторону Москвы. Об этом 2 августа со ссылкой на офицеров СБУ сообщил представитель российских силовых структур.

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«По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе «революции достоинства» (госпереворота на Украине в 2014 году

. — Ред.), растет напряженность и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке», — цитирует его «РИА Новости».

По словам сотрудника российского силового ведомства, наибольшие нарекания старшему поколению вменяют в небрежном отношении к гостайне, халатности в сохранности служебных документов и большие огрехи в агентурной работе, когда неприемлемое количество агентуры начинает работать на Россию.

Дополнительным подтверждением этих сведений сотрудник российского силового ведомства назвал заявление лидера запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» Рефата Чубарова о том, что брошенные СБУ в Херсоне архивы раскрыли незаконную деятельность украинской спецслужбы против крымских татар при киевском режиме.

«Даже старые, проверенные кадры вроде Чубарова стали позволять себе публичную критику своих друзей и возмущаться деятельностью СБУ», — отметил представитель российских силовых структур.

Ранее, 22 июля, в российских силовых структурах сообщали, что СБУ начала готовиться к эвакуации своих сотрудников из Херсона, а также уничтожению секретных материалов еще за год до начала специальной военной операции России. Уничтожению, в частности, подлежали документы, связанные с работой СБУ со своей херсонской агентурой, которая добывала информацию для украинских силовиков с целью давления на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, определенных как пророссийски настроенные.

До этого, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Позже он пояснил, что кадровые изменения произошли на фоне обилия фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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