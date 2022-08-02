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Спецслужбы Латвии задержали экс-депутата за «действия в интересах РФ»

LETA: в Латвии экс-депутата Рижской думы задержали за якобы действия в интересах России
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) задержала бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова по подозрению в публичной поддержке российской спецоперации по защите Донбасса и нарушении международных санкций. Об этом 1 августа сообщило агентство LETA со ссылкой на СГБ.

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«Суд в понедельник выдал санкцию на его арест... Задержание было произведено 30 июля», — говорится в сообщении.

СГБ утверждает, что на российских ресурсах задержанный публично выражал поддержку спецоперации и «распространял дезинформацию о Латвии и ее союзниках».

Кроме того, спецслужбы страны якобы располагают данными о том, что Панкратов сотрудничал с человеком, включенным в санкционный список Евросоюза.

Ранее, 29 июля, сообщалось, что пересекающих латвийскую границу граждан России заставляют подписать документ с осуждением спецоперации по защите Донбасса. За отказ это сделать пограничники грозят забрать документы и лишить вида на жительство.

До этого, 19 июля, президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что живущие в Латвии русские, поддерживающие спецоперацию, могут быть лишены латвийского гражданства. По его словам, такие люди находятся «вне спектра демократии».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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