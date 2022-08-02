Кольский полуостров накроет низкое атмосферное давление

Кольский полуостров будет находиться под влиянием низкого атмосферного давления со 2 по 4 августа. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на мурманское УГМС.

Также сообщается, что во вторник, 2 августа, температура поднимется до 17–22 градусов. Местами — дожди. Ветер прогнозируется южный умеренный.

Отмечается, что опасных погодных явлений не ожидается.

Ранее, 1 августа, аномально жаркий август пообещали синоптики жителям Брянской области. Отмечалось, в целом ожидается солнечная, сухая, не по сезону теплая погода.