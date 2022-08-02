Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольц заявил об отправке новейшего оружия на Украину
Мир
Пелоси прилетела в Малайзию
Наука
В РФ разработали ГОСТ по тестированию искусственного интеллекта
Мир
Россия направила в ООН информацию об использовании ВСУ мин «Лепесток»
Мир
Самолет японских авиалиний JAL совершил экстренную посадку в Токио
Общество
Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ
Мир
В Калифорнии объявлен режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян
Мир
Постпред КНР предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Мир
Премьер Японии призвал принять меры для создания безъядерного мира
Мир
СМИ узнали о расколе между сотрудниками Службы безопасности Украины
Мир
Байден распорядился передать Украине военную помощь еще на $550 млн
Мир
Число погибших в Донбассе увеличилось вдвое из-за применения ВСУ оружия НАТО

Кольский полуостров накроет низкое атмосферное давление

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кольский полуостров будет находиться под влиянием низкого атмосферного давления со 2 по 4 августа. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на мурманское УГМС.

Также сообщается, что во вторник, 2 августа, температура поднимется до 17–22 градусов. Местами — дожди. Ветер прогнозируется южный умеренный.

Отмечается, что опасных погодных явлений не ожидается.

Ранее, 1 августа, аномально жаркий август пообещали синоптики жителям Брянской области. Отмечалось, в целом ожидается солнечная, сухая, не по сезону теплая погода.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022