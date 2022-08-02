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В МИЦ «Известия» рассказывают о турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон». Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон». Впервые турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет по правилам смешанных единоборств. Ранее бои проводились только по правилам бокса. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию пресс-конференции.

Участники:

  • Вячеслав Дацик, российский боец смешанных единоборств, участник главного боя;
  • Джефф Монсон, двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе, участник главного боя;
  • Гаджи Наврузов, чемпион мира по тайскому боксу, участник турнира;
  • Фернандо Родригес, бразильский боец смешанных единоборств, участник турнира;
  • Святослав Коваленко, российский боец смешанных единоборств, видеоблогер, участник турнира;
  • Саша Стоун, российский боец смешанных единоборств, видеоблогер, участник турнира;
  • Николай Чибисов, российский боец, кандидат в мастера спорта по боксу, участник турнира;
  • Андрей Ефимов, российский боец, участник турнира.
  • Владимир Хрюнов, промоутер турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Монсон» пройдет 5 августа. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 по московскому времени.

Официальная продажа билетов на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже стартовала.

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