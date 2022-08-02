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В Киеве рассказали о «совместных операциях» с Варшавой

Представитель украинской разведки Скибицкий: Киев проводит совместные операции с Польшей
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Киев проводит «совместные операции» вместе с Варшавой. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказал представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Telegraph.

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«Сотрудничество с Польшей находится на очень высоком уровне, практически 90% военной помощи приходит оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнерами», — сказал он.

Скибицкий также подчеркнул, что в сфере военной разведки США и Великобритания предоставляют всё от информации до оборудования.

Ранее в этот день Скабицкий заявил, что Киев, вероятно, консультируется с США перед ударами с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Представитель главного управления разведки минобороны Украины не ответил, используют ли Вооруженные силы Украины британские и американские спутники при обстрелах, однако отметил, что у них «очень хорошие снимки».

До этого, 30 июля, сообщалось, что Польша передаст украинским войскам восемь самоходных гаубиц Krab, они уже готовы к отправке.

Вооружение будет передано в рамках межправительственного соглашения между Польшей и Украиной, подписанного в Киеве в начале июня. В рамках контракта также для украинских вооруженных сил будет произведено еще 60 гаубиц Krab.

В июле сообщалось о новых поставках вооружения на Украину со стороны США. Глава Пентагона Ллойд Остин 20 июля уточнил, что Киеву направят четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, они будут переданы в рамках нового пакета военной помощи.

Страны Запада нарастили военную поддержку Украины с начала проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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