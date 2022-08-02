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Муж Пелоси в среду предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде

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Фото: Global Look Press/Stefano Costantino
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Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, в среду, 3 августа, предстанет перед судом в Калифорнии по обвинению в вождении в нетрезвом виде.

По данным Fox News, обвинения в правонарушении были предъявлены «на основании степени травм, полученных потерпевшим». При этом неясно, о каких травмах идет речь.

Вместе с этим журналисты подчеркивают, что в соответствии с законодательством штата Калифорния ответчик по делу о вождении в нетрезвом виде не обязан присутствовать в зале суда для предъявления обвинения.

Уточняется, что уровень алкоголя в крови 81-летнего Пола Пелоси составлял 0,082 промилле.

24 июня Полу Пелоси предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде.

Инцидент произошел еще 29 мая. Тогда Пол Пелоси был задержан в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде. Мужчина был обвинен сразу в двух нарушениях ПДД штата. Согласно отчету, содержание алкоголя в его крови превышало допустимые 0,08%. Тогда он вышел под залог в размере $5 тыс.

Сама Нэнси Пелоси отказалась комментировать данный инцидент.

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