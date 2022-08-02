Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ
Мир
Болтон предрек проблемы Украине из-за нерешительности Байдена
Мир
В Калифорнии объявлен режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян
Мир
Постпред КНР предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Мир
Россия направила в ООН информацию об использовании ВСУ мин «Лепесток»
Мир
Премьер Японии призвал принять меры для создания безъядерного мира
Мир
СМИ узнали о расколе между сотрудниками Службы безопасности Украины
Мир
В Запорожье заявили об ожидании объявления даты визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Мир
Байден распорядился передать Украине военную помощь еще на $550 млн
Мир
Число погибших в Донбассе увеличилось вдвое из-за применения ВСУ оружия НАТО
Мир
Самолет японских авиалиний JAL совершил экстренную посадку в Токио
Мир
В украинской разведке заявили о консультациях с США перед ударами HIMARS
Сюжет:

Президент Польши Дуда заявил, что был шокирован звонком Меркель Путину из-за СП-2

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Звонок бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину шокировал польского лидера Анджея Дуду. Об этом он заявил 1 августа в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Стоп-бан: почему Германия притормозила сертификацию «Северного потока – 2»
Ждать ли новых ценовых рекордов на энергетическом рынке и что будет с транзитом газа через Украину ​

Дуда напомнил, что в 2021 году было достигнуто соглашение между ФРГ и США, согласно которому Вашингтон отказался противодействовать «Северному потоку – 2».

«В тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован», — сказал он.

По словам польского лидера, этот шаг содержал в себе «акт враждебности по отношению к Восточной Европе».

Президент Польши также выразил мнение, что отношения между Варшавой и Берлином находятся в самом худшем состоянии с 1990 года.

Ранее, 29 июля, глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст призвал начать поставки газа из России в Германию по «Северному потоку – 2». Он отметил необходимость переговоров с РФ, если это поспособствует восстановлению газоснабжения в ФРГ.

При этом зампредседатель комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат от фракции ЛДПР Аркадий Свистунов в беседе с «Известиями» сравнил призыв Эрнста с гласом вопиющего в пустыне. Он напомнил, что Германия всегда выступала против запуска проекта, однако в сложной ситуации ФРГ начала настаивать на том, что «Северный поток – 2» должен быть запущен.

До этого, 27 июля, главы семи городов немецкого острова Рюгена написали обращение к региональному и федеральному правительствам с просьбой ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2». Они указали, что отказ от российских энергоносителей не является верным и ставит под угрозу энергобезопасность страны.

В этот же день стало известно, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.

19 июля президент России Владимир Путин заявил, что объемы поставок российского газа в Европу могут быть увеличены за счет запуска трубопровода «Северный поток – 2». Российский лидер напомнил, что заморозка газопровода произошла по инициативе немецкой стороны, так как та в последний момент отказалась выдать сертификацию «Северному потоку — 2».

Газопровод «Северный поток — 2» был построен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022