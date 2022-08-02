Президент Польши Дуда заявил, что был шокирован звонком Меркель Путину из-за СП-2

Звонок бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину шокировал польского лидера Анджея Дуду. Об этом он заявил 1 августа в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Дуда напомнил, что в 2021 году было достигнуто соглашение между ФРГ и США, согласно которому Вашингтон отказался противодействовать «Северному потоку – 2».

«В тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован», — сказал он.

По словам польского лидера, этот шаг содержал в себе «акт враждебности по отношению к Восточной Европе».

Президент Польши также выразил мнение, что отношения между Варшавой и Берлином находятся в самом худшем состоянии с 1990 года.

Ранее, 29 июля, глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст призвал начать поставки газа из России в Германию по «Северному потоку – 2». Он отметил необходимость переговоров с РФ, если это поспособствует восстановлению газоснабжения в ФРГ.

При этом зампредседатель комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат от фракции ЛДПР Аркадий Свистунов в беседе с «Известиями» сравнил призыв Эрнста с гласом вопиющего в пустыне. Он напомнил, что Германия всегда выступала против запуска проекта, однако в сложной ситуации ФРГ начала настаивать на том, что «Северный поток – 2» должен быть запущен.

До этого, 27 июля, главы семи городов немецкого острова Рюгена написали обращение к региональному и федеральному правительствам с просьбой ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2». Они указали, что отказ от российских энергоносителей не является верным и ставит под угрозу энергобезопасность страны.

В этот же день стало известно, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.

19 июля президент России Владимир Путин заявил, что объемы поставок российского газа в Европу могут быть увеличены за счет запуска трубопровода «Северный поток – 2». Российский лидер напомнил, что заморозка газопровода произошла по инициативе немецкой стороны, так как та в последний момент отказалась выдать сертификацию «Северному потоку — 2».

Газопровод «Северный поток — 2» был построен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.