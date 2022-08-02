Пушков объяснил поддержку Венгрией санкций против России диктатом ЕС

Поскольку Венгрия является членом Европейского союза (ЕС), Будапешт был вынужден присоединиться к санкциям против России. Об этом заявил 2 августа член Совета Федерации Алексей Пушков.

Соответствующим образом он прокомментировал высказывание венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который заявил, что «Венгрия не будет подчиняться ЕС, если требования требования Брюсселя не подходят Будапешту».

Российский сенатор назвал подобное заявление Орбана смелым и парадоксальным.

«При этом Будапешт поддержал все санкции против России, хотя Орбан их и сильно критикует. Сей парадокс объясняется тем, что быть в Евросоюзе и быть свободным от Евросоюза все же нельзя», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее, 29 июля, премьер-министр Венгрии заявил, что стратегия Запада относительно сокрушительных последствий для России от санкций ЕС не сработала. Санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе в отставку ушли уже четыре правительства, сказал Орбан. Он отметил, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир.

О том, что венгерская сторона не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России в рамках нового санкционного пакета Евросоюза, заявил глава МИД республики Петер Сийярто 13 июля. По его словам, Венгрия физически не может отказаться от использования российских энергоносителей, заменив их поставками топлива из других стран.

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