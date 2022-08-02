В Запорожье заявили об ожидании объявления даты визита МАГАТЭ на ЗАЭС

В Запорожской области ожидают объявление МАГАТЭ даты визита на ЗАЭС и готовы обеспечить прием миссии. Об этом во вторник, 2 августа, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

«Будем ожидать объявления даты, когда МАГАТЭ готово будет направить миссию на ЗАЭС. Мы предлагаем те два маршрута, какие на сегодня есть: через Крым и через Ростовскую область. И будем рады встретить гостеприимно, предъявить всё, что потребуется с нашей стороны. Что касается самой атомной станции, это прерогатива МАГАТЭ, они сами должны проверить всё то, что там творилось на протяжении последних восьми лет», — сказал он.

Отмечается, что Запорожская область готова предоставить МАГАТЭ задокументированные подтверждения фактов обстрела АЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день сообщалось, что Россия полностью отвергает обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена в использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы. Уточняется, что на ЗАЭС нет никаких военных формирований, за исключением ограниченного количества военнослужащих, необходимого для обеспечения ее безопасности.

Ранее, 30 июля, Владимир Рогов заявил, что Великобритания, Польша и США являются соучастниками Вооруженных сил Украины в обстрелах Запорожской АЭС, так как передавали Киеву оружие.

До этого, 27 июля, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил, что атаки Запорожской атомной электростанции со стороны Киева могут привести к катастрофе.

В этот же день замдиректора департамента и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что Киев обстрелами Запорожской АЭС сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. По его словам, ВСУ обстреливают самую крупную в Европе АЭС, нарушая решения генеральной конференции МАГАТЭ.

Между тем Москва 25 июля предостерегла киевские власти от дальнейших провокаций в районе Запорожской АЭС.

Ранее, 22 июля, член главного совета ВГА региона Владимир Рогов сообщил, что Запорожская область призывает ООН оказать содействие в принуждении Украины к миру после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Атака прошла с использованием дронов-камикадзе, оборудованных боеголовками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте.

20 июля беспилотники ВСУ четыре раза атаковали Запорожскую АЭС. Повреждений АЭС удалось избежать, однако в результате атак были ранены 11 сотрудников АЭС.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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