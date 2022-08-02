Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Фиджи

Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы 2 августа у восточного побережья архипелага Фиджи, сообщает Государственное геологическое бюро Австралии.

Так, землетрясение произошло у южного берега Вануа Балаву с населением около 1,2 тыс. человек на востоке архипелага. Эпицентр стихии залегал на глубине 547 км.

Сведений о жертвах и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

1 августа у берегов Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр стихии находился в 54 км к северо-востоку от города Акутан, где проживает около 1,5 тыс. человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 52 км.