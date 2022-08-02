Минобороны РФ рассказало о новых подвигах военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили способность быстро ориентироваться в стремительно меняющейся обстановке, а также проявлять необходимое хладнокровие медицинской сестры хирургического отделения, сержанта Ирины Юшковой. С первых дней специальной военной операции она выполняет задачи по оказанию экстренной, неотложной и плановой медицинской помощи военнослужащим российских подразделений, получившим ранения в результате боестолкновений с украинскими националистами.

В один из дней украинские националисты попытались сорвать материальное обеспечение подразделений ВС РФ на передовой и атаковали колонну, в которой в одной из машин находилась сержант. В результате автомобиль медицинского обеспечения получил повреждения и потерял ход. Юшкова не растерялась, смогла оказать неотложную медицинскую помощь девятерым военнослужащим, получившим ранения в результате артиллерийского залпа, чем спасла им жизни, после чего приступила к их эвакуации.

Перегрузив раненых в идущий следом бронетранспортер, продолжила их сопровождать вплоть до прибытия в полевой госпиталь. Также в Минобороны рассказали, что Юшкова неоднократно, подвергаясь огневому воздействию противника, принимала участие в качестве ассистента в операциях тяжелораненых военнослужащих.

Командир гаубичной артиллерийской батареи второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики гвардии старший лейтенант Александр Прошин, продолжили в оборонном ведомстве, защищает Донбасс с 2015 года, с тех пор, как его супруга попала под обстрел украинского РСЗО «Град» в Донецке и получила ранение. Сейчас служит в артиллерии. Последовательно прошел все должности от заряжающего до командира батареи.

Артиллеристы Прошина, проявляя мужество, ведут контрбатарейную войну с неприятелем, уничтожают укрепрайоны и боевую технику ВСУ. Сам командир вспоминает, что специального обучения не проходил, всему научился непосредственно в окопах.

Самым памятным для Прошина стал бой в районе Углегорской ТЭС. Артиллеристы поддержили огнем пехоту, в этот день в бою было уничтожено четыре танка ВСУ.

В Минобороны рассказали также о командире взвода управления гаубичной артиллерийской бригады второго армейского корпуса Народной милиции ДНР Александр Радчене, который уже несколько лет служит в артиллерийских подразделениях. Командиры отзываются о нем как об умелом и мужественном бойце. Радченя принимал непосредственное участие в боях за Попасную и Троицкое.

Подразделение Александра Ричини также отличилось в бою за Углегорскую ТЭС. Действуя умело, артиллеристы за несколько часов разбили укрепрайон противника, уничтожили до 10 единиц тяжелой техники ВСУ.

Ранее, 31 июля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова в Харькове. Помимо этого, в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники.

Кроме того, в этот день российское военное ведомство опубликовало кадры работы военнослужащих артиллерийских и инженерных подразделений второго армейского корпуса народной милиции ЛНР. В ведомстве рассказали о героических поступках топогеодезиста артиллерийской батареи второго армейского корпуса НМ ЛНР, рядового Анатолия Волкова, а также заместителя командира отдельного танкового батальона второго армейского корпуса НМ ЛНР майора Михаила Понаморева.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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