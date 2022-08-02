Выселенное здание на площади 600 кв. м загорелось на востоке Москвы

На востоке Москвы вспыхнул пожар в одноэтажном выселенном здании, огонь локализован на площади 600 кв. м. Об этом сообщили 2 августа в пресс-службе МЧС.

«В 01:01 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ВАО, 1-й Иртышский проезд, дом 3, строение 19, где происходит возгорание в одноэтажном неэксплуатируемом здании. Площадь пожара — около 600 кв. м», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент пожар локализован прибывшими на место пожарными. Из-за огня произошло частичное обрушение здания.

Сведений о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

Ранее, ночью 31 июля, загорелось здание рынка на улице Щорса в столице. Огонь охватил порядка 600 кв. м. Как позже сообщили очевидцы, пожар мог возникнуть из-за поджога.