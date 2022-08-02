Шесть человек госпитализированы после стрельбы в Онтарио

Шесть человек пострадали в результате стрельбы в ресторане в канадском Эйджаксе (провинция Онтарио), они госпитализированы. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает Fox News.

Отмечается, что один из пострадавших получил ранения, опасные для жизни.

Как сообщили в региональной полиции, стрельба произошла около 1:20 (8:20 мск) на южной Харвуд-авеню, недалеко от шоссе 401 в Эйджаксе.

По данным следствия, подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что в западной части столицы Канады произошла стрельба, ранен мужчина.

Отмечается, что инцидент произошел на улице в одном из спальных районов около 13:10 (20:10 мск). На место прибыли полиция и медики.

По информации медиков, 26-летний мужчина был доставлен в травматологический центр Гражданского кампуса оттавской больницы в критическом состоянии с травмой живота.

До этого, 28 июня, сообщалось, что в банке города Саанич в Канаде произошла перестрелка, двое предполагаемых преступников убиты, шестеро полицейских ранены. Полицейские объявили розыск третьего подозреваемого.