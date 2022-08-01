В США рассказали о развитии газового кризиса в ЕС по ужасному сценарию

Энергетический кризис в странах Евросоюза (ЕС) развивается по ужасному сценарию. Об этом в понедельник, 1 августа, пишет новостной портал Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America.

«Ситуация с газом в Евросоюзе за последний месяц стремительно превращается из плохой в ужасную», — приводится в материале заявление банка.

Отмечается, что европейским государствам может не хватить запасов голубого топлива на зимний период при работе газопровода «Северный поток – 1» на 20% от его мощности.

Аналитики банка сделали выводы о том, что напряженность в отношениях между Россией и Европой повлияла на более широкий энергетический рынок: цены на фьючерсы на природный газ приблизились к отметке в €200 за мегаватт-час ($204), что недалеко от €300, достигнутых в марте.

Уточняется, что такие страны, как Германия и Франция, вынуждены искать способы планирования нормирования поставок газа для создания запасов в преддверии холодных месяцев. В частности, некоторые города Германии выключают прожекторы на исторических памятниках и зданиях для экономии энергии.

Ранее в этот день заместитель министра окружающей среды немецкой земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман призвал сортировать мусор и производить природный газ из биологических отходов для снижения зависимости Германии от российского газа. Он назвал золотом страны остаточные отходы, уточнив, что сейчас в ФРГ 230 тыс. человек обеспечены электроэнергией за счет биогаза, производимого из органических отходов, и в дальнейшем это число должно увеличиться до 400 тыс. человек.

Как следует из данных единого оператора по транспортировке и хранению природного газа республики Conexus Baltic Grid (Conexus), в Латвию российский газ перестал поступать с 30 июля. Утвержденные заявки на поставки газа из России в Латвию отсутствуют. По сообщению «Газпрома», прекращение поставок газа в Латвию по июльской заявке произошло по причине нарушения условий отбора газа.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявлял, что королевство может стать новым европейским газовым хабом. При этом, как прокомментировали эксперты в понедельник данное заявление «Известиям», страна не поможет Европе снизить зависимость от энергоресурсов РФ, несмотря на определенный потенциал сотрудничества с африканскими поставщиками и запасы сжиженного природного газа.

Ранее, 30 июля, Bloomberg сообщил, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться. Отмечалось, что базовая стоимость электроэнергии растет из-за экстремальной жары, с которой в настоящее время сталкиваются европейские страны, и перспективы зимнего дефицита голубого топлива.

Газета Bild 18 июля сообщила, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах ввиду дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса, и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

До этого, в апреле, президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.