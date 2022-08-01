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Эколог допустил появление радиоактивной рыбы в РФ из-за утечки на АЭС в Японии

Эколог Фролов заявил о риске появления радиоактивной рыбы у берегов России из-за утечки на АЭС в Японии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Эколог, сопредседатель Союза экологических организаций города Москвы Андрей Фролов прокомментировал в понедельник, 1 августа, информацию о том, что утечка радиоактивной воды произошла на японской АЭС «Михама».

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По мнению эксперта, от Японии до России достаточно далеко, и прямой угрозы для жителей Владивостока, Курил или Сахалина нет.

Однако эксперт считает, что есть риск заражения радиацией рыбы, которая может приплыть к берегам Камчатки или Сахалина.

«Утечка — угроза для водных организмов, которые могут эту воду воспринять. Они мигрируют. Селедка может приплыть из этого района к Сахалину или Камчатке. Или лососевые. Для них в океане границ нет. Плавают как хотят. Когда была авария на Фукусиме, общий радиационный фон в Тихом океане повысился в два раза. Хотя он громадный, занимает полпланеты. Для человека это было не опасно, но для планеты это был существенный удар. Сейчас утечка гораздо меньше, чем при Фукусиме. Но есть риск, что какие-то микроорганизмы получат заражение и могут попасть в пищевые цепочки и попасть в организм человека. Но уровень радиации предельных концентраций всё равно не достигнет», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам эколога, самое опасное, если произошла утечка воды с так называемыми горячими частицами.

«Неизвестно, какая вода утекла. Опасность радиации не в том, что общий фон повышается, он мало воздействует на организм. Есть так называемые горячие частицы — пыль, сажа, они могут нести гораздо больше загрязненности, чем общий фон. Если горячие частицы попадают в пищевод, это может вызвать рак желудка. Это редкий случай, но теоретически это возможно», — заключил Фролов.

Ранее в этот день утечка семи тонн воды с радиоактивными элементами произошла на третьем реакторе атомной электростанции (АЭС) «Михама» в Японии в префектуре Фукуи, передает RT.

Утечка произошла внутри энергоблока. В компании утверждают, что влияния на окружающую среду утечка не окажет, пишет REGNUM.

Ранее, 24 июля, энергетическая компания Kansai Electric Power вновь запустила третий реактор АЭС «Такахама».

Начало коммерческой эксплуатации реактора предварительно запланировано на 19 августа.

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