В Совбезе усомнились в необходимости обсуждать с США продление СНВ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал 1 августа предложение президента США Джо Байдена относительно обсуждений по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Медведев усомнился в своевременности и необходимости предложения заключить новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году.

«Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. Оно нам вообще надо? Мир стал другим», — написал он в своем Telegram-канале.

Также зампред СБ отметил, что в настоящее время ситуация «гораздо хуже холодной войны».

Ранее в этот день генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш также назвал текущую опасность применения ядерного оружия превосходящей уровень, существовавший во времена холодной войны. Он отметил, что человечество не выносит уроки прошлого и прекратило сотрудничество по вопросу ядерного разоружения.

Как заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин, факт того, что президент США Джо Байден вспомнил о необходимости вести с Россией переговоры по наиболее актуальным темам, является позитивным, при этом важно «посмотреть, насколько серьезно это заявление и что за ним стоит».

Как заверил Байден, администрация США готова в оперативном порядке провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями. При этом, по его словам, российская сторона должна продемонстрировать готовность возобновить работу с США по контролю над ядерными вооружениями.

Между тем до этого, 16 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве и Вашингтону необходимо было обсуждать продление договора СНВ вчера, эта тема важна не только для РФ и США, но и для всего мира.

11 июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, говоря о необходимости обсуждения между Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), действие которого заканчивается в 2026 году, отметил, что «время не ждет» и сторонам уже сейчас следует «начинать работать над тем, что придет на замену».

При этом 2 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.