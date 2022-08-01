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СМИ сообщили о возвращении хоккеиста Капризова в США

The Athletic: хоккеист Капризов прилетел в США через Турцию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов находится в США. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил портал The Athletic со ссылкой на источники в НХЛ.

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Отмечается, что спортсмен выехал из России в конце прошлой недели. Он прибыл в Нью-Йорк через Турцию. Планируется, что 2 августа хоккеист вылетит в Миннесоту, где начнет подготовку к началу сезона–2022/23.

Ранее, 9 июля, сообщалось, что Капризов не смог въехать в США. По данным The Athletic, спортсмену было отказано во въезде, предположительно, из-за отсутствия рабочей визы.

До этого, 6 июля, в беседе с «Матч ТВ» источник отметил, что хоккеист перенес «небольшую операцию» во время пребывания в РФ и планировал вернуться в США, чтобы возобновить тренировки перед началом нового сезона НХЛ.

В этот же день в сети появилась информация, что Капризов подозревается в покупке военного билета в 2017 году. Однако отец форварда опроверг это.

25-летний форвард играет в составе клуба «Миннесота Уайлд» с 2020 года и показывает отличные результаты. В начале апреля Капризов установил рекорд по числу набранных очков в одном сезоне НХЛ. Таким образом, он обогнал предыдущего рекордсмена «Миннесоты», Мариана Габорика, который показал лучший результат в 83 (42 + 41) очка в сезоне–2007/08.

Российский спортсмен значительно улучшил свою статистику после того, как 20 марта вышел на третье место по очкам (76) за сезон в истории своего клуба.

Тогда же он занял шестое место в списке лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона, обойдя соотечественника и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который опустился на седьмую позицию с 75 очками.

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