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Орбан указал на отсутствие влияния Брюсселя на решения Будапешта

Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Будапешта
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Фото: ТАСС/Zuma
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 1 августа, что Брюссель не является начальником для республики. Он указал, что Будапешт продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении различных общеевропейских решений.

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«Брюссель нам не босс. Мы независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в совместных решениях. Если они не подходят для нас, мы так и говорим. Если они не подходят, и мы можем им препятствовать, то совместное решение не появится. ‹...› Если появляется позиция, с которой мы не согласны, мы заявляем об этом», — написал Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также указал, что Евросоюз находится «не в Брюсселе, а в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде».

Венгрия уже неоднократно отстаивала свою позицию относительно санкций ЕС в отношении РФ. Так, например, 2 мая, Евросоюз отказался от введения санкций против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла после просьбы Будапешта.

Также в мае Евросоюз несколько недель не мог согласовать шестой пакет санкций против РФ из-за позиции Венгрии, которая выступала против эмбарго на импорт российской нефти. Окончательно ЕС удалось утвердить шестой пакет санкций только 3 июня.

После такого затяжного согласования пакета санкций против России Евросоюз начал обсуждать возможность отказаться от правила единогласного принятия решений по ряду вопросов, включая и сами санкции. Идею ввести правило голосования большинством в некоторых сферах, включая внешнюю политику, начала продвигать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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