Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 1 августа, что Брюссель не является начальником для республики. Он указал, что Будапешт продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении различных общеевропейских решений.

«Брюссель нам не босс. Мы независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в совместных решениях. Если они не подходят для нас, мы так и говорим. Если они не подходят, и мы можем им препятствовать, то совместное решение не появится. ‹...› Если появляется позиция, с которой мы не согласны, мы заявляем об этом», — написал Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также указал, что Евросоюз находится «не в Брюсселе, а в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде».

Венгрия уже неоднократно отстаивала свою позицию относительно санкций ЕС в отношении РФ. Так, например, 2 мая, Евросоюз отказался от введения санкций против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла после просьбы Будапешта.

Также в мае Евросоюз несколько недель не мог согласовать шестой пакет санкций против РФ из-за позиции Венгрии, которая выступала против эмбарго на импорт российской нефти. Окончательно ЕС удалось утвердить шестой пакет санкций только 3 июня.

После такого затяжного согласования пакета санкций против России Евросоюз начал обсуждать возможность отказаться от правила единогласного принятия решений по ряду вопросов, включая и сами санкции. Идею ввести правило голосования большинством в некоторых сферах, включая внешнюю политику, начала продвигать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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