Корреспондент «Известий» показал штурм укрепрайона ВСУ в Авдеевке

Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин показал артиллерийскую работу бойцов первого корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) — штурма одного из укрепленных районов вооруженных сил Украины в Авдеевке, из которого украинские боевики открывали огонь по жилым кварталам Донецка.

«Не успели мы подойти к позициям, как расчет получил команду «к оружию». Сейчас разворачивают, будут задавать координаты», — рассказывает журналист с места событий.

Работа проходит слаженно: пока бойцы готовят орудие, командир получает последние указания и передает их расчету. Пока одни выставляют нужные параметры, другие уже несут заряды. Дальше производится несколько выстрелов по противнику из батарей, расположенных в разных точках.

«Там разведчики, глаза, беспилотники. Разведчики сидят вместе с командирами батальона, определяют цели», — рассказал о работе офицер первого корпуса Народной милиции ДНР с позывным Тюля.

Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы республики перешли трассу Ясиноватая – Константиновка, что позволит развить наступление в направлении Авдеевки и Марьинки.

31 июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сказал, что силы республики закрепились на юго-восточной окраине поселка Пески. Он добавил, что силами первого корпуса Народной милиции ДНР и Вооруженных сил РФ украинские боевики были выбиты с позиций в районе шахты Бутовка на южной окраине Авдеевки.

По его словам, этот район имел большое значение и играл важную роль в общей системе оборонительных укреплений авдеевской группировки противника.

О начале штурма авдеевского укрепленного района сообщил 28 июля корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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