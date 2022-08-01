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Премьер Испании назвал незаконным объявление независимости Косово

Премьер-министр Испании Санчес назвал незаконным объявление независимости Косово
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Фото: РИА Новости/Гавро Дешич
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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что провозглашение независимости Косово было нарушением международного права. Об этом он заявил 1 августа в ходе своего визита в Албанию.

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«Думаем, что одностороннее провозглашение независимости — это мнение испанского правительства, со всем уважением к мнению албанского правительства, — является нарушением международного права. Это для нас неприемлемо. Но это не значит, что мы не поддерживаем диалог с Приштиной ради сближения с ЕС. Это позиция Испании», — приводит слова Санчеса Kosovo Online.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Тогда же директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной Республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

По информации газеты «Данас», на севере частично признанной Республики Косово 31 июля работали сирены воздушной тревоги. Издание «Вечерние новости» написало, что перед новой базой пограничной полиции Косово недалеко от административного пункта Ярине распределены бойцы подразделения быстрого реагирования с оружием. Кроме того, стало известно о блокировке косовцами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

В то же время министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

Косовско-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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