Матыцин назвал дискриминацией решение ISU о недопуске российских фигуристов

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал дискриминационным решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении российских фигуристов от соревнований. Об этом он заявил 1 августа.

«Формирование рейтинговых списков — это прерогатива международных федераций. Решение ISU об обновлении рейтингов и присуждении титулов в отсутствие наших спортсменов является продолжением дискриминационной политики мировых спортивных структур, которые должны вспомнить, что их основная задача — развитие спорта, поддержание условий для честной конкурентной борьбы», — цитирует Матыцина «РИА Новости».

Он отметил, что Россия остается частью мирового спорта, министерство продолжает укреплять национальную систему спорта и создавать условия для тренировочной и соревновательной практики. Матыцин напомнил, что некоторые российские спортсмены в условиях изоляции показывают результаты, превосходящие мировые.

Накануне тренер Этери Тутберидзе выразила возмущение тем, что российские спортсмены не участвуют в обновлении мировых рейтингов и не могут выигрывать медали на крупнейших турнирах, сообщает «Спорт-Экспресс».

1 марта ISU запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам из этих стран запретили выступать на международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и другие турниры под эгидой организации.

Давление на российских спортсменов усилилось после того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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