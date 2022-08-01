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Блинкен заявил, что США применят ядерное оружие только в чрезвычайных условиях

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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал условие для применения ядерного оружия. Об этом он заявил 1 августа на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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По его словам, фундаментальная роль ядерного оружия Соединенных Штатов заключается в сдерживании ядерного нападения на США, их союзников и партнеров.

«Соединенные Штаты рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров», — отметил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что США не будут угрожать ядерным оружием странам, присоединившимся ДНЯО и выполняющим обязательства по ядерному нераспространению.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин в приветственном обращении участникам конференции предупредил, что ядерная война не должна быть никогда развязана. Он отметил, что победителей в таком конфликте быть не может. Глава государства подчеркнул, что Россия полностью выполняет обязательства в рамках соглашений с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.

Выступая на конференции, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в эти дни опасность использования ядерного оружия превосходит уровень, существовавший во времена холодной войны. По его словам, человечество рискует забыть уроки прошлого.

22 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что безусловным приоритетом России является предотвращение прямого конфликта между ядерными державами. Он заявил, что сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».

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