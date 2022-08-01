Подмосковье стало лидером по производству чая в ЦФО

В Подмосковье начали производить еще больше качественного чая. Регион оказался на первом месте в Центральном федеральном округе (ЦФО) по итогам первого полугодия текущего года по этому производству. Об этом зампред правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил в понедельник, 1 августа.

«Московская область по итогам первого полугодия 2022 года занимает первое место в Центральном федеральном округе по производству чая — компаниями Подмосковья за этот период было произведено 16,4 тыс. т чая», — цитирует его телеканал «360».

По словам чиновника, за первое полугодие в области произвели больше 80% от общего объема чая в ЦФО и примерно четверть от объема всей России.

Основными подмосковными производителями чая являются ООО «Май», ООО «Фабрика Ахмад ти», ООО «Универсальные пищевые технологии» и ООО «Императорский чай», пишет РИАМО.

Также в регионе выпустили 45,57 тыс. т изделий из шоколада и пищевых продуктов с какао, сообщается на сайте kp.ru. Это порядка 20,5% данной продукции, произведенной в стране.

Ранее в этот день в Министерстве сельского хозяйства (Минсельхоз) РФ сообщили, комментируя решение международной чайной компании Ekaterra о прекращении своей деятельности на территории в России, что российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией, передает RT.

Об уходе Ekaterra с российского рынка стало известно ранее в понедельник. В компании пояснили, что такое решение было принято из-за текущей ситуации, не позволяющей стабильно развивать бизнес. Таким образом, к концу текущего года чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России, пишет «Ридус».

Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отметил, что уход с российского рынка компании Ekaterra позитивно скажется на отечественных производителях и приведет к расширению их ассортимента.

Он отметил, что всё оборудование Ekaterra на заводе в Санкт-Петербурге вряд ли будет продано за рубеж и, скорее всего, останется в России. Чантурия не исключил, что Ekaterra перепродаст бизнес российским предприятиям, как это делали другие компании.

Об уходе Ekaterra с российского рынка стало известно ранее в понедельник. В компании пояснили, что такое решение было принято из-за текущей ситуации, не позволяющей стабильно развивать бизнес. Таким образом, к концу текущего года чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России.

Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отметил, что уход с российского рынка компании Ekaterra позитивно скажется на отечественных производителях и приведет к расширению их ассортимента.

Он отметил, что всё оборудование Ekaterra на заводе в Санкт-Петербурге вряд ли будет продано за рубеж и, скорее всего, останется в России. Чантурия не исключил, что Ekaterra перепродаст бизнес российским предприятиям, как это делали другие компании.

Решение об уходе ряда иностранных компании с российского рынка последовало после санкций Запада, введенных на фоне начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Рестрикции в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.

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