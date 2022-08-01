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Около 4 млн рублей выделили на замену окон в школе № 7 в Глазове

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В городе Глазов (Удмуртия) планируется заменить все 170 старых окон. На эти цели республиканское министерство образования направило 4 млн рублей.

Как рассказал глава города Сергей Коновалов в соцсетях, работы в учреждении уже стартовали. К середине августа рабочие должны заменить на пластиковые все 170 старых окон.

Кроме того, планируется отремонтировать дорогу школе, уточняет Udm-info.ru. Дорожники должны выйти на объект в ближайшее время.

В июне сообщалось, что новую школу в Южном микрорайоне Воткинска (Удмуртия) намерены ввести в эксплуатацию поэтапно. Сначала будет сдано основное здание, а введение спортивного ядра запланировано на лето 2023 года.

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