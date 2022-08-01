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ООН получила запросы России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке

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Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил запросы от России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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«Генеральный секретарь получил запросы от обеих сторон провести расследование данного вопроса. Мы изучаем, имеются ли условия, которые сделают возможным проведение расследования ООН», — сказал он.

Ранее, 29 июля, вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что это «умышленный обстрел и желание уничтожить» тех, кто начал давать показания.

По данным Министерства обороны РФ на 30 июля, в результате инцидента погибли 50 украинцев, многие из 193 военнопленных получили ранения. Произошедшее — целенаправленная кровавая провокация киевского режима, добавили в ведомстве.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств. Среди военнопленных в изоляторе были также члены «Азова» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела). Бывший командир этой националистической группировки Андрей Билецкий заявил о начале «охоты» на виновных в атаке.

31 июля Минобороны РФ сообщило, что российская сторона направила официальное приглашение экспертам Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН в рамках расследования удара по СИЗО.

В тот же день заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский сказал, что Россия сообщила Гутерришу о данных, которые свидетельствуют о вине Киева в ударе по СИЗО в Еленовке.

Тогда же официальный представитель МККК Эван Уотсон, заявил, что организация готова направить своих сотрудников в Еленовку. Также в МККК считают, что семьи содержавшихся в изоляторе военнопленных должны быть проинформированы об инциденте.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к РФ за помощью.

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