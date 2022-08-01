ООН получила запросы России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил запросы от России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь получил запросы от обеих сторон провести расследование данного вопроса. Мы изучаем, имеются ли условия, которые сделают возможным проведение расследования ООН», — сказал он.

Ранее, 29 июля, вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что это «умышленный обстрел и желание уничтожить» тех, кто начал давать показания.

По данным Министерства обороны РФ на 30 июля, в результате инцидента погибли 50 украинцев, многие из 193 военнопленных получили ранения. Произошедшее — целенаправленная кровавая провокация киевского режима, добавили в ведомстве.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств. Среди военнопленных в изоляторе были также члены «Азова» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела). Бывший командир этой националистической группировки Андрей Билецкий заявил о начале «охоты» на виновных в атаке.

31 июля Минобороны РФ сообщило, что российская сторона направила официальное приглашение экспертам Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН в рамках расследования удара по СИЗО.

В тот же день заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский сказал, что Россия сообщила Гутерришу о данных, которые свидетельствуют о вине Киева в ударе по СИЗО в Еленовке.

Тогда же официальный представитель МККК Эван Уотсон, заявил, что организация готова направить своих сотрудников в Еленовку. Также в МККК считают, что семьи содержавшихся в изоляторе военнопленных должны быть проинформированы об инциденте.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к РФ за помощью.

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