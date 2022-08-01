Более 50 млн рублей направят на капремонт госпиталя МВД в Омске
В Омске планируют капитально отремонтировать медсанчасть регионального МВД. Об этом сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на закупочную документацию.
Работы пройдут в два этапа в здании по улице Березовая, 7, корпус 1. Подрядчик приведет в порядок системы электроснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации и лифтов.
Фирма-исполнитель уже определена, стоимость контракта с ней составила 50,5 млн рублей. Название компании на портале госзакупок пока не раскрывается.
Первый этап работ планируется завершить до 25 ноября 2022 года, второй — к ноябрю 2023-го.