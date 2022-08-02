Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков подтвердил приверженность Москвы ядерной сделке с Ираном
Мир
МИД РФ призвал мировое сообщество дать оценку преступлению в Еленовке
Мир
В Германии перестали принимать беженцев с Украины из-за превышения квот
Экономика
МИД РФ поприветствовал начало реализации «продуктовой сделки»
Мир
Лукашенко пообещал быстро давать гражданство жителям соседних стран
Мир
Reuters сообщило о развертывании четырех кораблей ВМС США к востоку от Тайваня
Мир
Шойгу заявил об освобождении шести населенных пунктов в ДНР
Мир
На Украине объявили о начале обязательной эвакуации граждан из Донбасса
Мир
Спецборт с Пелоси вылетел из Куала-Лумпура
Мир
В ЛНР сообщили о вывозе Киевом документов из госорганов Днепра
Культура
Усадьбе «Архангельское» в Подмосковье присвоен статус музея-заповедника
Экономика
В Болгарии попросили власти вернуть поставки газа из России

В музеях Тайваня провели подготовку к нападению Китая

0
Фото: National Palace Museum
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В музеях Тайваня прошли учения на случай военных действий со стороны КНР. Об этом 30 июля рассказал телеканал CNN.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

В частности, «учения по реагированию на военное время» состоялись в Музее императорского дворца. Около 180 сотрудников отработали различные сценарии действий, в том числе реагирование на захват экспонатов военными.

Также планы эвакуации коллекций составили Национальный музей Тайваня, Национальный музей истории Тайваня и Национальный музей изобразительных искусств Тайваня.

Однако, по мнению ректора Санкт-Петербургской академии художеств, члена Президентского совета по культуре и искусству Семена Михайловского, угрозы музейным экспонатам нет. Он отметил, что материковый Китай не считает культурные ценности Тайваня чужеродными и будет относиться к ним с должным уважением.

«На Тайване хранятся древности, поддерживается современное искусство. Полагаю, этим ценностям сейчас ничто не угрожает. У островного и материкового Китая общие культурные корни, и никто не будет ничего целенаправленно уничтожать. Поэтому те учения, репетиции, которые сейчас проводят тайваньские музеи, надо воспринимать в контексте возникшей напряженности — как демонстрацию готовности к разным сценариям», — рассказал Михайловский «Известиям».

Напряжение между Китаем и Тайванем возросло в последние дни из-за возможного визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. По данным портала ETtoday, она прибудет на Тайвань 2 августа.

По информации CNN, 27 июля спикер получила предостережение от администрации американского президента по поводу возможной поездки на Тайвань.

В МИД Китая заявили, что визит Пелоси на Тайвань приведет к «серьезным последствиям», Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022