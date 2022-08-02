В музеях Тайваня провели подготовку к нападению Китая

В музеях Тайваня прошли учения на случай военных действий со стороны КНР. Об этом 30 июля рассказал телеканал CNN.

В частности, «учения по реагированию на военное время» состоялись в Музее императорского дворца. Около 180 сотрудников отработали различные сценарии действий, в том числе реагирование на захват экспонатов военными.

Также планы эвакуации коллекций составили Национальный музей Тайваня, Национальный музей истории Тайваня и Национальный музей изобразительных искусств Тайваня.

Однако, по мнению ректора Санкт-Петербургской академии художеств, члена Президентского совета по культуре и искусству Семена Михайловского, угрозы музейным экспонатам нет. Он отметил, что материковый Китай не считает культурные ценности Тайваня чужеродными и будет относиться к ним с должным уважением.

«На Тайване хранятся древности, поддерживается современное искусство. Полагаю, этим ценностям сейчас ничто не угрожает. У островного и материкового Китая общие культурные корни, и никто не будет ничего целенаправленно уничтожать. Поэтому те учения, репетиции, которые сейчас проводят тайваньские музеи, надо воспринимать в контексте возникшей напряженности — как демонстрацию готовности к разным сценариям», — рассказал Михайловский «Известиям».

Напряжение между Китаем и Тайванем возросло в последние дни из-за возможного визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. По данным портала ETtoday, она прибудет на Тайвань 2 августа.

По информации CNN, 27 июля спикер получила предостережение от администрации американского президента по поводу возможной поездки на Тайвань.

В МИД Китая заявили, что визит Пелоси на Тайвань приведет к «серьезным последствиям», Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.