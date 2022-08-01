США и Украина примут участие в фестивале циркового искусства в Петербурге

США и Украина примут участие в первом Международном фестивале циркового искусства «Без границ» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила 1 августа министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия.

«Название фестиваля было выбрано неслучайно: когда российских артистов лишили возможности принять участие в фестивале в Монте-Карло, в ту же секунду возникла идея, что нам нужен свой цирковой фестиваль. У нас границ не будет, мы зовем всех», — отметила Любимова.

Фестиваль циркового искусства пройдет в Петербурге с 3 по 6 ноября. В Минкультуры РФ отмечают, что это будет самый масштабный проект отечественного циркового искусства. Площадкой для проведения мероприятия станет Большой Санкт-Петербургский государственный цирк, которому в этом году исполняется 145 лет со дня основания.

Свои заявки на участие в фестивале уже направили артисты из 21 страны мира. Среди них — представители Германии, Италии, Великобритании, Франции, Испании, США, Украины, Молдавии и многих других.

Известно, что Международный статус мероприятия задействует помощь Северо-Западного таможенного управления. Уже сейчас ведомство готово принимать слонов, обезьян и тигров, прибывающих с артистами из разных стран.

В настоящее время идет процесс утверждения фирменного стиля фестиваля. Исходя из образа логотипа будет создан и приз.

«Будет вручено по три золотых, серебряных и бронзовых наград. Денежных премий не предусмотрено. Но переезд, проживание, гонорар артистам — всё оплатят организаторы», — рассказала «Известиям» главный режиссер ФКП «Росгосцирк» Елена Петрикова.

6 июля в пресс-службе Росгосцирка сообщили, что организаторы 45-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло отказались от участия артистов из России. Гендиректор Росгорцирка Сергей Беляков отметил тогда, что «цирковое искусство не имеет границ, оно говорит на языке мира», а такое решение «создает искусственные границы».