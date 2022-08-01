Офис Зеленского рассказал Вашингтону об оборонных нуждах Украины

Украинские власти провели переговоры с представителями руководства США о текущей ситуации в стране. Об этом 1 августа сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы проинформировали американскую сторону о ситуации на фронте и оборонных нуждах нашей армии. Отметили весомый вклад Соединенных Штатов в усиление обороноспособности Украины», — написал он в Telegram.

Со стороны Украины в разговоре также участвовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. США в переговорах представляли госсекретарь Энтони Блинкен, советник президента США Джейкоб Салливан и глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Ермак также сообщил о необходимости провести в ближайшее время прямые переговоры между президентами двух стран Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

Ранее 1 августа состоялся телефонный разговор Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе него французский лидер пообещал Киеву выделить финансовую помощь.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».