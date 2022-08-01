В ОП поддержали введение санкций против британских политиков и журналистов

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты (ОП) России Никита Данюк прокомментировал в понедельник, 1 августа, введение Россией ответных санкций против 39 британских журналистов и политиков.

«На мой взгляд, это правильный и логичный ход. Мы всегда вводили санкции, в том числе и персональные, в ответ на подобного рода списки, которые составляют недружественные страны. В этом плане Британия — это страна, которая является сейчас одним из главных локомотивом русофобии. Она разгоняет всевозможные фейки и в целом максимально антироссийски выступает», — сказал он в беседе с RT.

Данюк отметил, высказал мнение, что Британия должна расплачиваться за такую недружественную и откровенно враждебную политику.

«В том числе и санкциями в отношении тех людей, которые ведут здесь бизнес и оказывают какие-либо услуги. Я уже не говорю про политиков и общественных деятелей, которые были замечены в русофобских взглядах. Поэтому это абсолютно правильный шаг», — заключил член ОП.

Ранее в этот день Россия ввела санкции против 39 журналистов и политиков из Великобритании, сообщает телеканал «360».

В черный список включены: экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, заместитель министра транспорта Великобритании Венди Мортон, основатель компании Royal Consulting Клайв Роудс, обозреватель газеты The Times Дэвид Ааронович, ведущий телеканала Би-би-си Хью Эдвардс, глава телеканала Sky News Джон Райли и других, сообщается на сайте aif.ru.

В МИД РФ указали, что работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена ввиду недружелюбной политики британских властей по отношению к России, передает НСН.

26 июля Великобритания расширила антироссийский санкционный список, в него добавлены 42 пункта. В документе отмечается, что санкции введены против ряда глав российских регионов. Среди них губернаторы Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской, Свердловской областей, сообщает телеканал «Звезда».

29 июня власти Великобритании включили в черный список российского предпринимателя Владимира Потанина, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и его супругу Анну, председателя совета директоров АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» Руслана Байсарова и других россиян.

21 июня глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство будет вводить новые санкции в отношении России до тех пор, пока с Украины не будут выведены все российские войска.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперациюпо защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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