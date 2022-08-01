Реклама
Прямой эфир
Мир
Лондон ослабил санкции против РФ в сфере страхования авиационной отрасли
Мир
ООН получила запросы России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке
Мир
В Киеве заявили о необходимости разговора Зеленского и Байдена
Мир
СМИ сообщили о визите Пелоси на Тайвань 2 августа
Мир
Макрон пообещал Зеленскому выделить финансовую помощь Украине
Мир
Силы ДНР перешли трассу Ясиноватая – Константиновка
Мир
Китай сообщил о начале морских военных учений около Тайваня
Мир
Посла России вызвали в МИД Швеции после публикации в соцсетях
Мир
В ЕК признались в отсутствии €8 млрд для кредита Украине
Мир
Офис Зеленского рассказал Вашингтону об оборонных нуждах Украины
Мир
Путин указал на недопустимость развязывания ядерной войны
Мир
Повторный тест Байдена на коронавирус показал положительный результат
Сюжет:

В ОП поддержали введение санкций против британских политиков и журналистов

Член ОП Данюк поддержал введение ответных санкций против британских политиков и журналистов
0
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Mara Brandl
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты (ОП) России Никита Данюк прокомментировал в понедельник, 1 августа, введение Россией ответных санкций против 39 британских журналистов и политиков.

Еврокризис 2.0: что ждет Брюссель из-за антироссийских санкций
ЕС предсказали печальный сценарий развития событий

«На мой взгляд, это правильный и логичный ход. Мы всегда вводили санкции, в том числе и персональные, в ответ на подобного рода списки, которые составляют недружественные страны. В этом плане Британия — это страна, которая является сейчас одним из главных локомотивом русофобии. Она разгоняет всевозможные фейки и в целом максимально антироссийски выступает», — сказал он в беседе с RT.

Данюк отметил, высказал мнение, что Британия должна расплачиваться за такую недружественную и откровенно враждебную политику.

«В том числе и санкциями в отношении тех людей, которые ведут здесь бизнес и оказывают какие-либо услуги. Я уже не говорю про политиков и общественных деятелей, которые были замечены в русофобских взглядах. Поэтому это абсолютно правильный шаг», — заключил член ОП.

Ранее в этот день Россия ввела санкции против 39 журналистов и политиков из Великобритании, сообщает телеканал «360».

В черный список включены: экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, заместитель министра транспорта Великобритании Венди Мортон, основатель компании Royal Consulting Клайв Роудс, обозреватель газеты The Times Дэвид Ааронович, ведущий телеканала Би-би-си Хью Эдвардс, глава телеканала Sky News Джон Райли и других, сообщается на сайте aif.ru.

В МИД РФ указали, что работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена ввиду недружелюбной политики британских властей по отношению к России, передает НСН.

26 июля Великобритания расширила антироссийский санкционный список, в него добавлены 42 пункта. В документе отмечается, что санкции введены против ряда глав российских регионов. Среди них губернаторы Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской, Свердловской областей, сообщает телеканал «Звезда».

29 июня власти Великобритании включили в черный список российского предпринимателя Владимира Потанина, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и его супругу Анну, председателя совета директоров АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» Руслана Байсарова и других россиян.

21 июня глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство будет вводить новые санкции в отношении России до тех пор, пока с Украины не будут выведены все российские войска.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперациюпо защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022