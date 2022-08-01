Лондон ослабил санкции против РФ в сфере страхования авиационной отрасли

Власти Великобритании ослабили санкции в авиационной отрасли для лиц, связанных с Россией. Об этом говорится в распространенном 1 августа заявлении правительства Соединенного Королевства.

«Генеральная лицензия была пересмотрена. <...> Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, <...> при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии»,— говорится в документе.

Из документа следует, что эти меры относятся к определенным авиационным товарам и технологиям, в том числе к авиационным газотурбинным двигателям и специально разработанным для них комплектующим. При этом послабления не распространяются на военные товары и технологии.

21 июля совет Евросоюза (ЕС) в седьмом пакете антироссийских санкций снял запрет на поставки России ряда товаров, технологий и услуг для авиационной отрасли. Уточнялось, что этого «требуют международные стандарты авиабезопасности ICAO (Международной организации гражданской авиации)».

15 июля главы Всемирного банка, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Международного валютного фонда, Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной торговой организации заявили, что санкции, введенные странами Запада против России, необходимо ослабить для разрешения продовольственного кризиса.

28 июня посол в США Анатолий Антонов отметил, что санкции до предела обостряют глобальные кризисные экономические явления. Дипломат обратил внимание на то, что последствия ограничительных мер стран Запада для мировой экономики выразились в снижении деловой активности, разрушении транспортно-логистических цепочек, замедлении инвестиционных потоков, проблемах на рынках труда, а также в падении реальных доходов бизнеса и населения.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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