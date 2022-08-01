Стоимость строительства двух домов для переселенцев подорожала в Томске

Власти Томской области скорректировали стоимость строительства двух первых домов в микрорайоне № 8 в Томске, предназначенных для переселенцев из аварийного жилфонда. Об этом представитель ОГКУ «Облстройзаказчик» сообщил РИА «Томск» 1 августа.

На сегодняшний день было проведено три аукциона по поиску застройщика первых домов в микрорайоне. Все они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

«Сейчас готовится размещение аукциона в четвертый раз, сумма контрактов будет проиндексирована с учетом планируемого периода строительства», — рассказал собеседник агентства.

Максимальная стоимость контракта, по последним данным, составит 1,088 млрд рублей. Подрядчик должен будет возвести два многоквартирных дома к 1 сентября 2023 года.

Микрорайон № 8 в Томске рассчитан на 8,5 тыс. переселенцев из аварийного жилья. Под строительство домов выбран участок недалеко от микрорайона Зеленые Горки. Проект включает не только возведение новых домов, но и достройку ранее незавершенных объектов.