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В посольстве России оценили требование Киева вернуть имущество СССР за рубежом

Посольство России в Лондоне: нет оснований для передачи имущества СССР за рубежом Украине
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Заявления Украины о передачи ей трети имущества СССР за рубежом не имеют под собой оснований с точки зрения права. Об этом в понедельник, 1 августа, заявили в посольстве России в Лондоне.

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«Подобные утверждения со стороны украинских должностных лиц не имеют под собой оснований с точки зрения международного права», — прокомментировали в диппредставительстве.

В посольстве напомнили, что Россия как единственная страна — продолжатель СССР приняла на себя ответственность за долги и полностью погасила их, выплатив значительную даже по меркам 1994 года сумму в размере $110 млрд, в то время как Украина и другие республики «вышли из состава Советского Союза необремененными внешней задолженностью».

Ранее в понедельник посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина требует от Российской Федерации вернуть ей хотя бы одну третью часть имущества, которое осталось у Москвы за границей, после того как она взяла на себя долги Советского Союза.

Дипломат упомянул, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет ей. Украина с этим согласилась, но не ратифицировала документы, указал Пристайко.

В этот же день директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал требования Киева «публичным хамством в приличных странах». Кроме того, как отметил политолог, Лондон не требует от России вернуть зарубежное имущество СССР.

Россия в 1993 году взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, с тем что бывшие союзные республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР. Однако, как заявил в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин, свои обязательства выполнили не все республики бывшего СССР, включая Украину.

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