Фотокорреспондент «Известий» удостоен награды премии «Золотое перо России»

Павел Волков, фотокорреспондент МИЦ «Известия» стал одним из лауреатов премии в номинации «Главное фото».

29 июля в Концертном зале МИР состоялась торжественная церемония вручения главной премии в области журналистики — «Золотое перо России». Премия учреждена Союзом журналистов России и присуждается ежегодно за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и безукоризненный нравственный авторитет среди коллег. Фотожурналист «Известий» получил «Специальный приз» — «Главное — фото» — за вклад в развитие СМИ.

В этом году награждение проходило в 11 номинациях, три из них появились впервые: для военных корреспондентов, научных журналистов и фотографов. Лауреатами стали 48 профессионалов медиасферы.