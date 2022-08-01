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Немецкого министра раскритиковали после слов об упущенном шансе в отношениях с Россией

Compact: немецкий министр Херманн обвинил Запад в упущенном шансе в отношениях с Россией
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Weißbrod
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Министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн обвинил страны Запада в упущенном шансе выстроить взаимовыгодные отношения с Россией и вызвал «ужасающую реакцию» со стороны коллег. Об этом пишет издание Compact.

Херманн заявил, что у западных лидеров была возможность выстроить новую архитектуру безопасности на континенте с учетом интересов России и других бывших советских республик сразу после окончания холодной войны, но они проигнорировали этот шанс, допустив расширение НАТО на восток, передает «Федеральное агентство новостей».

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«Необычные слова для политика из «зеленых»: партия уже давно отказалась от пацифистских идеалов и фактически превратилась в ярого союзника Киева в конфликте на Украине. Естественно, инициатива Херманна сразу же вызвала ужасающую реакцию», — говорится в материале.

Автор статьи отметил, что на громкое заявление Херманна уже обратил внимание глава фракции Свободной демократической партии Германии в ландтаге Баден-Вюртемберга Ханс-Ульрих Рюльке, призвав премьера земли Винфрида Кречмана вмешаться в ситуацию.

Ранее, 16 июля, китайское издание Global Times написало, что западные страны, столкнувшиеся с возможным расширением БРИКС, проявили мышление времен холодной войны.

14 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина была потеряна, когда киевские власти отказались от славянской идентичности. По его словам, расширение НАТО на восток раскидало славян по разные стороны баррикад и главный удар был нанесен восемь лет назад в белорусско-российско-украинское братство.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля, сообщается на сайте kp.ru. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, подчеркнули в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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