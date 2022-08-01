Посла России вызвали в МИД Швеции после публикации в соцсетях

Посол РФ в Швеции был вызван в министерство иностранных дел страны из-за комментария российского посольства о гибели шведского гражданина на Украине. Об этом сообщили 1 августа в дипмиссии.

«Посла России вызывали в МИД Швеции сегодня. Это было решение МИД Швеции. Из-за нашего комментария, да», — передает сообщение «РИА Новости».

О том, что МИД Швеции планирует вызвать представителя посольства России относительно этого вопроса, стало известно ранее в понедельник.

23 июля Politico сообщило о гибели четырех иностранных наемников на Украине, участвовавших в боях в составе ВСУ. Среди них — наемник из Швеции Эдвард Селандер Патриньяни. Тогда представитель ВСУ Руслан Мирошниченко рассказал изданию, что Патриньяни на родине был «экономистом и философом». Также он хотел сформировать целый «взвод шведов».

После этого посольство России в Швеции опубликовало в Telegram-канале комментарий о гибели шведского гражданина на Украине. Диппредставительство указало на то, что иностранный гражданин вступил в ряды украинской армии, на протяжении восьми лет воевавшей против мирного населения Донбасса, что, по мнению посольства, делает его «преступником в соответствии с международным правом». Там также отметили, что западные журналисты пытались создать «позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника».

21 июля американский телеканал NBC сообщил, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, жалуются на падение боевого духа. Отмечается, что на это повлияли задержки с поставками нового оружия, обещанного Западом для Украины, и недовольство командирами ВСУ.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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