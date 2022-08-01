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Двухлетние братья-близнецы выпали из окна на втором этаже в Камышине

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В городе Камышин Волгоградской области двухлетние мальчики-близнецы выпали из окна на втором этаже жилого дома. Об этом 1 августа сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Инцидент произошел вечером в субботу, 30 июля, когда мама детей отвлеклась на несколько минут. Близнецы залезли на кровать у окна, а с нее — на подоконник. Мальчики облокотились на москитную сетку, которая не выдержала их веса, и выпали.

Серьезных травм дети не получили. Их осмотрел врач, после чего родители решили лечить малышей дома и отказались от госпитализации.

Как отметили в облздраве, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

28 июля сообщалось, что в селе Сакмара в Оренбуржье из окна выпала четырехлетняя девочка. Она увидела за окном кошку и облокотилась на москитную сетку. Вместе с ней малышка выпала на улицу с высоты второго этажа.

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