Двухлетние братья-близнецы выпали из окна на втором этаже в Камышине

В городе Камышин Волгоградской области двухлетние мальчики-близнецы выпали из окна на втором этаже жилого дома. Об этом 1 августа сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Инцидент произошел вечером в субботу, 30 июля, когда мама детей отвлеклась на несколько минут. Близнецы залезли на кровать у окна, а с нее — на подоконник. Мальчики облокотились на москитную сетку, которая не выдержала их веса, и выпали.

Серьезных травм дети не получили. Их осмотрел врач, после чего родители решили лечить малышей дома и отказались от госпитализации.

Как отметили в облздраве, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

28 июля сообщалось, что в селе Сакмара в Оренбуржье из окна выпала четырехлетняя девочка. Она увидела за окном кошку и облокотилась на москитную сетку. Вместе с ней малышка выпала на улицу с высоты второго этажа.