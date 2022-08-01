Женщина погибла при столкновении легковушки с грузовиком в Удмуртии

В Завьяловском районе Удмуртии в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибла пожилая автомобилистка. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла в понедельник, 1 августа, около 16:30 (15:30 по мск) на 17-м км подъезда к Перми от трассы М-7 «Волга». По предварительным данным, 72-летняя водитель Chevrolet при выезде с обочины недалеко от СНТ «Радуга» не убедилась в безопасности маневра и врезалась в грузовик «МАЗ», за рулем которого находился 46-летний мужчина.

В результате столкновения автомобилистка получила травму, от которой скончалась на месте, пишет ИА «Сусанин». Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

31 июля на трассе в Краснинском районе Липецкой области опрокинулся легковой Hyundai. Погибла 45-летняя женщина-водитель.